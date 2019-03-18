США порассуждали о путях возвращения Крыма Украине

Украинский суверенитет над Крымским полуостровом не может быть восстановлен силовым путем. С таким заявлением в понедельник, 18 марта, выступил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает ТАСС.

«Это (силовой сценарий возвращения полуострова под юрисдикцию Киева — прим. «Ленты.ру») было бы военной катастрофой», — объяснил представитель Госдепа. Одновременно с этим Волкер подчеркнул, что необходимо «хранить память о Крыме и вести дело к его возвращению [в состав Украины] в свое время».

Также он указал, что США и Европейский союз продолжат свою политику против России, которую они считают ответственной за ситуацию на Украине. «Мы продолжим те же действия, что наблюдали в течение последних нескольких лет — периодическое ужесточение санкций, если ситуация не изменится», — ответил он на вопрос о возможности введения новых ограничительных мер.

17 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что на полуострове в ближайшем времени будет восстановлен украинский суверенитет. «Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов (первый тур выборов главы государства запланирован на 31 марта, второй намечен на 21 апреля — прим. «Ленты.ру») (...) Мы освободим Крым», — пообещал украинский лидер, претендующий на переизбрание на второй срок.

Крым был включен в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, равно как и подавляющее большинство стран-членов ООН, российского суверенитета над полуостровом не признает и считает его временно оккупированной территорией.

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