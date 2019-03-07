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Киев нашел «гораздо худшую» версию России

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Павел Климкин

Москве не удалось превратить Крым в обычную Россию, сейчас полуостров является «гораздо худшей» версией России. С таким заявлением в четверг, 7 марта, выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Укринформ».

«Вы прекрасно понимаете — многие в мире это чувствуют, хотя не до конца понимают, — что Россия не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию. Это намного худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома», — указал глава украинского МИД.

Также Климкин заявил, что Россия переселяет на полуостров десятки тысяч людей разных национальностей и религиозных взглядов. «У нас есть опасения, что многие из них имеют еще и уголовное прошлое. То есть специально переселяют людей, которых можно контролировать», — добавил он.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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