Украина не воспользовалась шансом сделать из Крыма развитый курорт, пока полуостров входил в ее состав, а только разрушила его инфраструктуру. Об этом заявил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, передает РИА Новости.

«У киевских властей уже практически не осталось о чем говорить, поэтому взялись за старое, что опять вернем Крым, сделаем его украинской жемчужиной курортной, но их поезд окончательно и бесповоротно ушел», — отреагировал чиновник на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, намеревавшегося сделать Крым жемчужиной страны после его «освобождения».

По словам Черняка, за то время, пока Крым входил в состав Украины, «курортная жемчужина» сильно потускнела: санаторно-курортный комплекс был доведен до банкротства. «Это все, что они смогли сделать и в чем преуспеть», — заключил он.

Ранее 27 февраля Гройсман заявил, что хочет видеть Крым самым популярным и гостеприимным украинским курортом, передает агентство. Он отметил, что украинское правительство размышляет, как приблизить день «освобождения» полуострова.

В феврале премьер-министр Украины нашел способ восстановить территориальную целостность страны. По его словам, для этого необходимо поднять уровень жизни и создать сильную экономику.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно «оккупировала».

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