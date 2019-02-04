На Украине нашли способ вернуть Крым и Донбасс

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман нашел способ восстановить территориальную целостность страны. Его слова передает «Интерфакс».

По мнению Гройсмана, возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины неизбежно. «Донбасс снова будет украинским. Крым — украинский, мы вернем его обратно. Вопрос только — когда?» — сказал он. Премьер считает, что для этого необходимо поднять уровень жизни в стране. Тогда крымчане и жители Донбасса сами захотят вернуться в состав Украины. «Все империи рано или поздно разваливаются. Наша цель — создать сильную экономику и высокий уровень жизни, и в конечном итоге оккупированные территории вернутся», — подытожил Гройсман.

Премьер считает, что в период президентства Петра Порошенко украинской власти удалось провести более глубокие реформы, чем за предыдущие 20 лет существования независимой украинской государственности. Однако на жизни населения они пока что не отражаются, потому что «страна возрождается в условиях постоянной агрессии и после экономических потерь».

В ноябре прошлого года украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что президенту России Владимиру Путину будет выгодна интеграция Донбасса обратно в Украину. По мнению Коломойского, это позволит российскому лидеру разрушить Украину изнутри.

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