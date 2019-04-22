Канделаки назвала причину победы Зеленского

Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказала свое мнение о лидирующей позиции Владимира Зеленского на выборах президента Украины. По ее мнению, это «победа Instagram, "инфотейнмента" и мира развлечений, в котором мы живем», написала она в своем Telegram-канале.

Журналистка считает, что проигрыш действующего главы государства Петра Порошенко был очевиден еще во время дебатов двух кандидатов. «Несложный выбор: опухший и неуклюжий олигарх с мешками под глазами или симпатичный и улыбчивый молодой человек, выразительным голосом говорящий правильные вещи», — объяснила она.

Материалы по теме Последняя битва Украина выбирает между Зеленским и Порошенко. Ждать ли нового Майдана?

Канделаки пришла к выводу, что победа Зеленского свидетельствует о смене парадигм в мире, где «диджитал управляет умами аудитории». Миллениалы, по ее словам, выбирают сторону «оптимистичного friendly-контента, который так востребован в Instagram». Именно популярность в этой соцсети, пишет она, становится все более объективным отражением чьих бы то ни было электоральных перспектив.

Телеведущая сравнила победу Зеленского с выигрышем на выборах премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оба, по ее мнению, умели нравиться, но до своей победы не понимали масштаба и сложности управленческой работы, связанной с новой должностью.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. После подсчета чуть более 97 процентов бюллетеней Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — менее 25 процентов голосов. ЦИК Украины заявил, что планирует огласить окончательные итоги выборов до первого мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!