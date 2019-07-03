Разыскиваемого СБУ соратника Януковича сняли с выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сняла с выборов в Верховную Раду экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева. Об этом сообщает «РБК Украина».

Также ЦИК запретил участвовать в выборах блогеру Анатолию Шарию. Члены комиссии единогласно поддержали оба решения. Пересмотреть регистрацию этих лиц кандидатами в депутаты попросил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Ранее 3 июля стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку в отношении Клюева, Шария и еще одного кандидата в депутаты Рената Кузьмина. СБУ собирается проверить данные о пребывании всех троих на территории Украины в течение последних пяти лет.

Центризбирком официально пустил на выборы Клюева, Шария и Кузьмина накануне, 2 июля. После этого в Киеве начались акции протеста против участия этих кандидатов в выборах.

Экс-глава администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Клюев, блогер Анатолий Шарий и бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин преследуются правоохранительными органами Украины. Клюева подозревают в присвоении имущества, превышении властных полномочий и незаконном препятствовании митингам, Шария — в заведомо ложном сообщении о преступлении, а Кузьмина — в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в отмывании имущества, добытого преступным путем.

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