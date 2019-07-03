СБУ решила проверить кандидатов в депутаты Рады

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку в отношении кандидатов в депутаты Верховной Рады Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина. Об этом говорится в Facebook-аккаунте ведомства.

В частности, СБУ собирается проверить данные о пребывании всех троих на территории Украины в течение последних пяти лет. «Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому служба уже сегодня уведомит ЦИК (Центральную избирательную комиссию — прим. «Ленты.ру») о результатах его обработки», — заявили там.

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Проверка началась по запросу спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который призвал Госпогранслужбу, Генпрокуратуру и СБУ предоставить данные о проживании Клюева, Шария и Кузьмина на Украине. Кроме того, Парубий попросил ЦИК пересмотреть решение о регистрации этих лиц кандидатами в депутаты Рады.

Центризбирком официально пустил на выборы Клюева, Шария и Кузьмина накануне, 2 июля. Решение было принято после того, как Верховный суд Украины обязал комиссию повторно рассмотреть их документы.

Экс-глава администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Клюев, блогер Анатолий Шарий и бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин преследуются правоохранительными органами Украины. Клюева подозревают в присвоении имущества, превышении властных полномочий и незаконном препятствовании митингам, Шария — в заведомо ложном сообщении о преступлении, а Кузьмина — в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в отмывании имущества, добытого преступным путем.

Досрочные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля. Решение об их проведении принято после того, как президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к ней со стороны граждан. На Украине выборы проходят по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам, а 199 кандидатов будут избраны по одномандатным округам.

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