Парубий пригрозил Зеленскому ветеранами

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского и напомнил ему, что в парламенте заседают в том числе и ветераны боевых действий в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своем письме Парубий снова отказал Зеленскому в созыве срочного заседания парламента, которое президент просил провести 19 июля. По его словам, в предыдущий раз он вежливо указал Зеленскому на ошибку, из-за которой тот получил отказ, и юридически обосновал свою позицию. Он утверждает, что не может созвать только одно заседание — созывать нужно внеочередную сессию. По его словам, Зеленский исправил бы ошибку, если бы хотел, чтобы парламент возобновил работу, а не просто устраивал «демонстрацию предвыборного шоу».

Отдельно он ответил на критику об отсутствии у депутатов «самопожертвования на благо украинского народа». «Что касается самопожертвования и победы, то необходимо иметь достаточно личных заслуг, чтобы апеллировать к таким высоким качествам. Напомню: среди депутатов этого созыва есть ветераны АТО, которые освобождали от российской оккупации украинские города, которые проливали свою кровь за Украину. Помните это», — пригрозил он президенту.

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Ранее Зеленский написал Парубию открытое письмо, в котором упрекнул спикера в бездействии из-за отказа собрать внеочередное заседание парламента. По его словам, депутаты самоустранились от своих обязанностей, устроив себе двухмесячный отпуск, что является позором. «Жаль, но вы просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа. Все, что вы продемонстрировали, — это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность», — говорилось в письме.

В первый раз Зеленский направил Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание Верховной Рады 17 июля, надеясь, что оно пройдет уже на следующий день. Президент рассчитывал, что парламент рассмотрит внесенные им поправки к законам, касающимся работы Высшего антикоррупционного суда, конфискации незаконных активов у чиновников и штрафов за нарушение порядка ввоза транспорта из-за рубежа. Спикер отказался это делать, заявив, что закон не предусматривает возможности созыва срочного заседания. Вместо этого он предложил Зеленскому созвать парламент на внеочередную сессию.

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