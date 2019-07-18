Зеленский счел позором желание Рады устроить себе каникулы

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул спикера Верховной Рады Андрея Парубия в бездействии из-за отказа собрать внеочередное заседание парламента. Об этом он написал в своем Facebook.

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Зеленский напомнил, что полномочия текущего созыва парламента прекращаются лишь в день первого заседания нового созыва. «А вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, а проявляете преступную бездеятельность. Позор, господа», — подчеркнул он.

Украинский лидер вновь призвал спикера Рады созвать заседание парламента 19 июля для рассмотрения антикоррупционных законопроектов.

17 июля Зеленский направил Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание в четверг, 18 июля, чтобы рассмотреть внесенные президентом поправки к законам, касающимся работы Высшего антикоррупционного суда, конфискации незаконных активов у чиновников и штрафов за нарушение порядка ввоза транспорта из-за рубежа. Спикер отказался это делать, заявив, что закон не предусматривает возможности созыва срочного заседания. Вместо этого он предложил Зеленскому созвать парламент на внеочередную сессию.

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