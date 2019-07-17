Зеленского обвинили в «изнасиловании» Верховной Рады

В Верховной Раде сравнили требование президента Украины Владимира Зеленского о созыве срочного заседания парламента с изнасилованием. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель председателя Рады Оксана Сыроед.

Действия главы государства она сравнила с преступлением, наказание за которое предусмотрено статьей 153 УК Украины. «Это "удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния личности"», — пишет Сыроед.

В самой статье УК отмечается, что «удовлетворение половой страсти» должно быть именно насильственным. В документе говорится, что, хотя преступление имеет все признаки изнасилования, акцент в этом законе делается именно на «неестественный характер» полового акта.

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Ранее Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание в четверг, 18 июля, чтобы рассмотреть внесенные президентом поправки к законам, касающимся работы Высшего антикоррупционного суда, конфискации незаконных активов у чиновников и штрафов за нарушение порядка ввоза транспорта из-за рубежа.

Парубий отказался это делать, заявив, что закон не предусматривает возможности созыва срочного заседания. Вместо этого он предложил Зеленскому созвать парламент на внеочередную сессию.

Досрочные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. Решение об их проведении принято после того, как президент Зеленский объявил о роспуске Рады из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к ней со стороны граждан.

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