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Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook.

Закон не предусматривает созыв такого заседания, пояснил Парубий. При этом регламент Рады позволяет провести внеочередное пленарное заседание в неотложных случаях в период между заседаниями во время сессии.

Последнее пленарное заседание Рады состоялось 12 июля, согласно календарному плану. «У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность — созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады, — продолжил Парубий. — Обратился к президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями закона».

Спикер подчеркнул, что «неуклонно придерживается действующего законодательства» и призывает к этому всех чиновников.

Ранее сообщалось, что Зеленский направил Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание Рады в четверг, 18 июля, чтобы рассмотреть внесенные президентом поправки к законам. Они касаются работы Высшего антикоррупционного суда, конфискации незаконных активов у чиновников и штрафах за нарушение порядка ввоза транспорта из-за рубежа.

В начале июня Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение. Президент предложил сажать на 5-10 лет за незаконное завладение активами на сумму более 900 тысяч гривен (более 33 тысяч долларов). Депутаты отказались рассматривать законопроект.

В феврале Конституционный суд Украины отменил уголовную статью о незаконном обогащении, решив, что она нарушает презумпцию невиновности.

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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