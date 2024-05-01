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13:45, 1 мая 2024Бывший СССР

Экс-полковник СБУ назвал трагедию в Одессе в 2014 году запланированной

Прозоров назвал трагедию в Одессе в мае 2014 года четко спланированной операцией
СюжетПротесты в России

Фото: Александр Полищук / РИА Новости

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров назвал трагедию в Одессе в мае 2014 года четко запланированной операцией. По его мнению, ситуация, унесшая жизни десятков людей, не была трагическим стечением обстоятельств, передает РИА Новости.

Известно, что бывший украинский полковник служил в Антитеррористическом центре СБУ в Киеве в апреле 2014 года. По его словам, на Украине считают, что трагедия, произошедшая 10 лет назад, была случайностью, однако, это не так. «Нет, это никакое не такое стечение обстоятельств. Это целенаправленная операция», — сказал он.

Прозоров пояснил, что лично держал в апреле 2014 года держал в руках документ, который был направлен исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову. В нем были предложения председателя СБУ Валентина Наливайченко по подавлению протестов противников майдана на юге и востоке страны. «Объявить, например, эту борьбу с Россией крестовым походом Запада против царства Сатаны. Прямо вот так написано», — отметил он.

Кроме того, в тексте было указано: «никаких переговоров с лидерами сепаратистов не вести». Там же говорилось об осознании количества жертв среди мирного населения, которые, по словам автора документа, все равно были неизбежны. Прозоров подчеркнул, что произошедшее позже в Славянске (Донецкая народная республика) и Одессе, стало своего рода следствием таких документов.

2 мая 2014 года активисты «антимайдана» устроили потасовку с футбольными активистами «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана». В результате драки был разрушен палаточный городок на Куликовом поле, после чего сторонники госпереворота подожгли Дом профсоюзов. В этот момент там находились представители «антимайдана». Жертвами стали 48 человек, еще порядка 250 — пострадали. Ответственности за это никто и не понес.

Анастасия Алимпиева
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