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05:10, 2 мая 2024Бывший СССР

Майора ВСУ ликвидировали при ударе по Одессе

«РВ»: майора ВСУ Безсонова ликвидировали в результате удара по Одессе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Безсонов был ликвидирован при ударе по цели в Одессе. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на украинские власти.

Министерство обороны России заявило 1 мая о поражении штаба украинского командования «Юг».

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России. В результате был поражен не только штаб, но также техника и военные.

Ранее в Одессе был нанесен удар по складу почты, где хранилось оборудование из недавних западных поставок. О поражении склада с иностранным оборудованием микрорайоне Таирово Киевского района Одессы рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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      Маргарита Пименова
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