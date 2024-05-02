«РВ»: майора ВСУ Безсонова ликвидировали в результате удара по Одессе

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Безсонов был ликвидирован при ударе по цели в Одессе. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на украинские власти.

Министерство обороны России заявило 1 мая о поражении штаба украинского командования «Юг».

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России. В результате был поражен не только штаб, но также техника и военные.

Ранее в Одессе был нанесен удар по складу почты, где хранилось оборудование из недавних западных поставок. О поражении склада с иностранным оборудованием микрорайоне Таирово Киевского района Одессы рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.