Крупнейший интернет-магазин доставил отцу семейства обслюнявленную зубную щетку

Гэвин Робертсон из Шотландии заказал на Amazon электрическую зубную щетку Oral-B за 30 фунтов стерлингов (около 2,5 тысяч рублей), распаковал доставленный товар и обнаружил, что щетка была использована, покрыта слюной и пеной от зубной пасты. Об этом пишет The Sun.

По словам 36-летнего отца троих детей, коробка товара оказалась незапечатанной, и у нее не было дополнительной защитной упаковки. «Как только я открыл коробку, запах зубной пасты был довольно противным», — вспоминает Робертсон.

Кроме того, прибор был еще влажным от недавнего использования. Британец поразился отсутствию специальной внутренней упаковки, которая необходима для поддержания стерильности щетки.

«Разве это действительно так сложно, запечатывать щетку, чтобы потребители были уверены в том, что кто-то еще не использовал ее для чистки между пальцами ног?» — негодует Робертсон.

Представитель Oral-B заявил, что компания реализует только новые зубные щетки, однако производитель знает о практике перепродаж уже использованных устройств. В Amazon пояснили, что расследуют произошедшее.

Издание отмечает, что потребитель, недовольный элетрощеткой этого бренда, может вернуть ее производителю по гарантии в течение 30 дней.

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