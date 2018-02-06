Фен из интернет-магазина оказался огнеметом

Видео: Erika Augthun Shoolbred / Facebook

Американская Эрика Шулбред (Erika Shoolbred) из Южной Каролины решила воспользоваться феном для волос, купленным в интернете-магазине Amazon. Женщина услышала, как фен издает странные звуки при включении, и начала снимать на камеру. Спустя несколько секунд из сопла фена появился огонек, который перерос в пламя. Запись она выложила в Facebook.

Женщина обожгла руку, но продолжила снимать. «Я все еще немного в шоке. Я не могла отключить фен, а переключатель только усилил пламя. Я думала опустить фен в воду, но обожгла руку, пока выдергивала его из розетки. Он продолжал гореть. Тогда я подставила фен под струю воды», — рассказала пострадавшая изданию The New York Post.

Случай, произошедший с американкой, поразил пользователей Facebook. В комментариях под записью женщине выражали сочувствие, а журналисты выступали с предложением стать героиней сюжетов. Некоторые шутили, что Шулбред по ошибке приобрела огнемет у Илона Маска.

По словам шокированной Шулбред, прибор продавался на Amazon как «товар, используемый в парикмахерских». После того, как история получила огласку, фен убрали с продажи, а покупательнице вернули деньги.

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