Наборы для детского обрезания стали яблоком раздора

Один из крупнейших в мире интернет-магазинов, Amazon, снял с продажи в Британии наборы для обучения обрезанию после обрушившегося на него шквала критики и обвинений в безответственности, пишет The Guardian.

Обучающие комплекты для обрезания новорожденных включали макет гениталий маленького мальчика со сменными пенисами, ножницы и скальпели. К набору прилагалась инструкция по правильному выполнению операции.

Наборы были представлены в разных цветах. «Сделаны из мягкого материала, гибкого, нежного и реалистичного на ощупь», — говорилось в описании товара.

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Товар возмутил представителей Национального светского общества. Доктор Энтони Лемперт (Antony Lempert), курирующий в организации вопросы здравоохранения, заявил, что мужское обрезание в Британии не регулируется и медики опасаются, что продажа подобных наборов подстегнет число операций, которые не нужны грудным детям, тем более в неклинических условиях.

Продавцы также неверно представили преимущества для здоровья от обрезания, утверждает Лемперт. «Ни одна медицинская ассоциация в мире не рекомендует мужское обрезание новорожденных для здоровья», — писал он в Amazon.

Исполнительный директор Национального светского общества Стивен Эванс в свою очередь назвал продажу подобных обучающих наборов «нравственной небрежностью», поощряющей риски для здоровья людей.

После критики комплекты пропали с британского Amazon. Однако их по-прежнему можно приобрести в США. В рознице стоимость упаковки достигает 456 фунтов стерлингов (более 35 тысяч рублей по текущему курсу).