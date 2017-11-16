Британцы подрядили трансвестита рекламировать женское белье

Британская марка женского белья Playful Promises представила новую коллекцию в линии Bettie Page Lingerie, посвященной звезде пин-апа 1950-х Бетти Пейдж. Об этом сообщает Fashionista.

В рекламе коллекции снялся модель-трансвестит Вайолет Чачки, показавший вошедшие в нее трусики, бюстгальтеры, корсеты и пояса для чулок в винтажном стиле. Вещи поступили в продажу в среду, 15 ноября.

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«Очень приятно, когда фирма не боится риска. Потому что это риск, будет ведь и негативная реакция. Мне нравится, что есть на свете компании, которым на это плевать. Если эта реклама заставит людей остановиться и задуматься, то это очень хорошо», — прокомментировал съемку Чачки.

Вайолет Чачки (настоящее имя — Пол Джейсон Дардо) родился в Атланте, США, в 1992 году. Известность получил после победы в телеконкурсе трансвеститов RuPaul’s Drag Race в 2014 году. Выступает в жанре бурлеск, также участвует в качестве модели в показах мод.

Playful Promises — британский производитель нижнего женского белья. Компания основана в 2004 году, штаб-квартира в Лондоне.