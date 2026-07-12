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22:07, 12 июля 2026Спорт

Главный тренер сборной Египта рассказал о тактике борьбы с Месси

Тренер сборной Египта Хассан заявил, что избегал упоминаний Месси перед игрой с Аргентиной
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Paul Childs / Reuters

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан рассказал о тактике борьбы с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Хассан заявил, что избегал упоминаний Месси перед игрой 1/8 финала с Аргентиной. Вместо нее он использовал в своих объяснениях фразу «10-й номер». «Слово "Месси" может немного пугать некоторых футболистов», — так Хассан объяснил свой выбор.

Сборная Аргентины выиграла у Египта со счетом 3:2. Затем она одолела Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с Англией. Матч пройдет 15 июля, он начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Месси, по мнению букмекеров, вошел в тройку фаворитов на звание лучшего футболиста мира в 2026 году. Помимо него, претендентами являются француз Килиан Мбаппе и англичанин Харри Кейн.

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