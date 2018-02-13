«Космическая» скорость собаки в прыжке позабавила пользователей сети

Пользователь Twitter опубликовал в своем микроблоге видео, как его питомец запрыгивает в машину через окно. «Космическая» скорость собаки чрезвычайно удивила его подписчиков.

«Я думал, что было бы круто показать вам уровень спортивной подготовки моей собаки, пока не осознал, что у нее нет самоконтроля...», — подписал видео пользователь.

Пост собрал почти восемь с половиной миллионов просмотров и 475 тысяч лайков. Пользователи предполагали, что питбуль обрадовался хозяину и решил подбежать к нему поближе. Некоторые говорили, что после такого видео точно заведут собаку, притом именно этой породы.

Это не единственная собака пользователя: он часто публикует фото и видео смешных случаев из жизни своих питомцев. Увидев отклик подписчиков, он развлек их еще одним шуточным постом, — о том, как сильно его собаки порой его ненавидят.

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