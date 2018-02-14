Танцующий Ким Чен Ын напугал северокорейских болельщиц на Олимпиаде

Двойник северокорейского лидера Ким Чен Ына напугал группу поддержки команды КНДР. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Винсента Бэвинса.

Во время хоккейного матча между женской сборной Японии и объединенной командой Южной Кореи и КНДР двойник, называвший себя Говардом, встал перед корейскими болельщицами и начал танцевать. Охранники из корейской делегации попытались отвести мужчину в сторону и посадить на место. Через какое-то время нарушитель спокойствия удалился.

Дуэт пародистов, изобразивших президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, также появился на открытии Олимпийских игр.

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