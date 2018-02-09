Трампа с Ким Чен Ыном заметили на открытии Олимпиады

Дуэт пародистов, изобразивших президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, попал в центр внимания во время церемонии открытия Олимпийских игр. Видео из Пхенчхана передал корреспондент «Ленты.ру».

Фейковых политиков окружили болельщики и журналисты. Настоящие главы обеих стран не присутствовали на мероприятии.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в КНДР испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре 2017 года Трамп пообещал разобраться с Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести «невообразимый удар» по американской территории.

Церемония открытия Олимпиады прошла 9 февраля. Игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

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