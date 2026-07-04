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11:58, 4 июля 2026Россия

В Брянске при атаке ВСУ погиб мирный житель

Врио губернатора Брянской области Ковальчук: В Брянске при атаке БПЛА погиб мирный житель
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск погиб мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Telegram.

«В результате атаки реактивным БПЛА самолетного типа по жилому дому в поселке Чайковичи Бежицкого района города Брянска погиб мирный житель. Двое ранены», — написал Ковальчук. Он также заявил, что семье погибшего окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь, и выразил его родным глубокие соболезнования. Пострадавших же доставили в больницу и предоставили необходимую медицинскую помощь.

Врио главы российского региона добавил, что в результате удара беспилотника был полностью уничтожен один жилой дом, семь получили повреждения. Также во время атаки пострадали восемь гражданских автомобилей. На месте работают экстренные службы и специалисты, оценивающие ущерб, подчеркнул Ковальчук.

Ранее стало известно, что в Брянской области во время атаки дрона-камикадзе погиб один человек. Еще двоих мирных жителей госпитализировали.

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