Мать испекла сыну торт и случайно выставила его посмешищем

Пользователи сети посмеялись над неудачным подарком женщины, которая решила испечь торт для своего сына. Фотографией десерта поделился посетитель Reddit под ником Yellow-SP.

По словам автора снимка, его подруга решила поздравить ребенка с каким-то праздником. Она нанесла на торт фразу Good Luck @Uni («Удачи, @Uni»). Однако последнее слово со значком было написано криво, поэтому многие зрители прочитали послание как Good Luck Cunt («Удачи, сука»).

Некоторые пользователи решили, что мать специально решила унизить ребенка, обозвав его обидным словом.

«Какой человек мог назвать своего сына сукой?» — удивился один из комментаторов, неправильно прочитавший послание. Другие предположили, что мать специально зашифровала обидное прозвище в праздничном торте.

«Когда твой мозг говорит "Удачи, @Uni", но сердце говорит "Вали нахрен из моего дома"», — пошутил юморист.

Ранее женщина из США заставила своего сына надеть в школу позорную футболку с надписью «Я хулиган», чтобы ребенок научился уважать сверстников.

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