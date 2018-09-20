Мать заставила сына носить позорную футболку и навлекла гнев других родителей

Американка по имени Стар заставила 11-летнего сына носить в школе футболку с надписью «Я задира», а затем опубликовала его фотографию в обличающей одежде на Facebook. Об этом сообщает ABC 7.

Женщина заявила, что приняла такое решение после того, как услышала, что ее ребенок обзывал других учеников «глупыми» и «идиотами».

Стар хотела, чтобы родители детей, которые подверглись издевательствам ее сына, сочли этот способ наказания «личными извинениями».

Некоторые пользователи не оценили воспитательные меры и оставили множество гневных комментариев под постом, поэтому Стар пришлось удалить фотографию сына-хулигана со страницы. Тем не менее она осталась довольна результатом.

«Он справится. И он уже лучше относится к своим сестрам. Он уже лучше обращается со своими кузенами. Он научился этому на собственном опыте. Это все, что имеет значение», — заявила мать.

Ранее британская телеведущая Ферн Коттон заявила, что из-за совмещения работы и воспитания детей она впала в депрессию.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!