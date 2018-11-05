Женщина напоила ребенка «вином» и оказалась под угрозой смерти

Жительница Шотландии начала получать угрозы смерти после публикации юмористического ролика, в котором она якобы напоила грудного ребенка вином. Об этом сообщает The Sun.

Изначально женщина выложила ролик на Snapchat. На видео можно было увидеть, как мать сидит на стуле рядом с маленькой девочкой в подгузнике. Героиня протягивает ребенку бутылку вина, а тот хватает ее двумя руками и начинает жадно пить.

Один из подписчиков шотландки сохранил видео и опубликовал его на Facebook, где ролик набрал вирусную популярность: его посмотрели более 700 тысяч человек. Многие пользователи моментально раскритиковали женщину, назвав ее «грязной мерзкой стервой». Другие начали присылать ей угрозы.

Спустя некоторое время героиня связалась с журналистами и рассказала, что сняла постановочный ролик. «Это была шутка. В бутылке не вино. Видео разместили на Facebook, и теперь мне угрожают смертью. Я боюсь выходить из квартиры. Я боюсь за жизнь своих детей», — рассказала испуганная шотландка.

Женщина также заявила, что связалась с опубликовавшим видео человеком и попросила удалить ролик, однако тот наотрез отказался.

Ранее пользователи сети начали угрожать расправой британке, которая жестоко пошутила над своими детьми. Мать написала, что довела сына до слез, не позволив ему увидеться с отцом.

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