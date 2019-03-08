Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены

Накануне Международного женского дня группа мужчин с охапками тюльпанов ворвалась в петербургскую феминистскую кофейню «Симона», сообщает «Росбалт». Незнакомцы сорвали проходящее в коворкинге мероприятие, одна из посетительниц применила перцовый баллончик.

Визитеры снимали происходящее на видео. Они зашли в помещение в «женские» часы, поздравили посетительниц и принялись расставлять букеты по помещению. «Мы искренне, от всей души хотим поздравить вас с 8 Марта, несмотря на то, что вы на нас ругаетесь, не пускаете нас, гоните, считаете нас угнетателями, мы все равно вас поздравляем с праздником», — обратился к девушкам один из членов группы.

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Администратор заведения пыталась выдворить незнакомцев, но они не реагировали на ее увещевания. Судя по видео, опубликованном Telegram-каналом MDK, эти же мужчины бронировали помещение на 23 февраля, но не пришли, а вместо этого заявились 8 марта.

Male-free кафе «Симона» ориентировано на девушек. Мужчины могут посещать мероприятия пространства после 19:00. Фем-коворкинг открылся в феврале и вызвал резонанс. В кафе пытался прорваться депутат Госдумы Виталий Милонов, заведение также посетил журналист, переодетый в женщину.

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