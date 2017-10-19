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Предложившее скидку по размеру груди кафе ублажит феминисток хот-догами

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Администрация московского кафе «ДвижОК», раскритикованная за предложение клиенткам скидки, пропорциональной размеру их груди, анонсировала выпуск специального хот-дога для феминисток. Сообщение было опубликовано в Instagram-аккаунте заведения. «Мы очень хотим сделать так, чтобы на "ДвижОК" не обижались», — заявили администраторы.

Новое блюдо получило название «Фемен-дог» и, по словам представителей кафе, не будет содержать традиционной колбаски. Они предложили клиенткам заведения самостоятельно выбрать, какой ингредиент станет основой для феминистского хот-дога. «Мужчины не вправе решать», — подчеркнули они, чем снова вызвали гнев подписчиков.

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Многие пользователи возмутились акцией «ДвижОК» и предложили поместить в хот-дог SMM-щика компании, отметив публикацию хештегом #этопозор. «То есть, если я мужчина, я не могу выбрать состав?» — поинтересовался один из них.

«Что бывает, когда слабоумные пытаются делать "хайп"», — констатировал другой.

Некоторым акция заведения пришлась по вкусу и они начали предлагать ингредиенты для «Фемен-дога». Среди них оказались фалафель, мясной и куриный рулеты, сыр и лосось. «Положите туда донат в организации, поддерживающие женщин. Хоть на что-то хорошее пойдут ваши старания», — отметил пользователь с ником ipatinaa.

«ДвижОК» ранее в октябре попало под шквал критики из-за необычной акции, гарантирующей совершеннолетним девушкам скидку от 10 до 50 процентов при посещении заведения — в соответствии с размером их груди. После многочисленных жалоб недовольных пост «ДвижОК» был заблокирован администрацией Instagram.

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