Оборонявшие фем-кафе девушки нанесли ответный удар по патриархату

Петербургские феминистки устроили акцию в ответ на внезапный визит участников движения «Сеть» в фем-кафе «Симона» с охапками тюльпанов. Снимки с акции в Twitter опубликовал фотограф Давид Френкель.

Девушки засыпали подаренными цветами голого мужчину, расположив его на ступеньках Дворца бракосочетаний на Английской набережной. «Ваши цветы прорастут на могиле патриархата», — гласит плакат возле импровизированной могилы. Его подпирал макет вырванного «с мясом» мужского полового органа. В руках стоящей рядом активистки был плакат, обыгрывающий фразу Александра Невского «Кто к нам с мечом придет — тот от меча и погибнет»: «Кто к нам с чем за чем — тот от того и того!»

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Активисты «Сети» обставили фем-коворкинг «Симона» цветами накануне Международного женского дня. Мужчины пришли в «женские часы», их попытались прогнать, но те не поддавались на увещевания и покинули помещение только после того, как произнесли поздравление и сняли все на видео. Напоследок одному из них распылили в глаза газовый баллончик. Незваные гости пожаловались на агрессию в свой адрес, но заверили, что все равно любят и уважают феминисток.

Фем-коворкинг «Симона» открылся в феврале. Пространство задумано как территория для девушек, хотя мужчины также могут посещать заведение в вечерние часы. Запуск площадки сопровождали скандалы: в кафе пытался прорваться депутат Госдумы Виталий Милонов, также в заведение внедрился переодетый в женщину журналист.

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