Шнуров поиздевался над «слабым полом»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров необычным образом поздравил россиянок с Международным женским днем. Пост о «бой-бабах» он опубликовал в пятницу, 8 марта, в Instagram.

В стихотворении артист порассуждал над проблемой домашнего насилия:

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Здесь расклад по-прежнему таков;

Хоть кого спроси, но в сказочной России,

Чаще бабы лупят мужиков.

Исполнитель привел пример, когда женщина «отмудохала отменно» своего партнера из-за пьянства, поскольку «он худой, а в его бабе центнер веса». Кроме того, по мнению Шнурова, продолжительность жизни мужчин в России меньше из-за того, что их часто избивают жены.

Музыкант резюмировал, что мужчинам все-таки необходимо поздравить женщин с праздником, чтобы не нарваться на неприятности.

И поэтому, хоть пол у баб и слабый,

Но не слаб кулак, суровы лица.

С праздником поздравь её Бой Бабы,

Чтобы не валяться по больницам.

Закон о декриминализации побоев в семье был принят в феврале 2018 года. Согласно документу, в тех случаях, когда такой проступок совершен мужчиной впервые, он переводится из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.

Согласно докладу организации Human Rights Watch, декриминализация побоев в России привела к негативным последствиям: агрессор чаще чувствует свою безнаказанность, а правоохранительные органы игнорируют жалобы женщин. Кроме того, чаще всего за побои наказывают штрафами, которые обычно выплачиваются из семейного бюджета.

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