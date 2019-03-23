Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт

Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать. По мнению чиновника, музыкант не понимает, о чем говорит, сообщает РИА Новости.

«Министерство культуры есть везде. Сложнее найти страну, где нет министерства культуры, департамента культуры, чем страну, где они есть. Я думаю что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая, очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет», — заявил Мединский.

22 марта во время выступления в Госдуме на слушаниях законопроекта «О культуре» Шнуров призвал распустить Минкульт. Он также сообщил, что, по его информации, ни в одной стране больше нет такого ведомства, а также пообещал отстаивать свою позицию о необходимости разгона.

Лидер «Ленинграда» в феврале вошел в общественный совет при комитете Госдумы по культуре наряду с митрополитом Тихоном (Шевкуновым), писателем Евгением Водолазкиным и дрессировщиком Эдгардом Запашным.

Ранее в марте Шнуров также объявил о том, что стадионный тур «Ленинграда» в 2019 году будет последним. Первый концерт пройдет в Калининграде, в Москве музыканты выступят 14 июня. Группа образована в 1997 году в Санкт-Петербурге.