В РПЦ призвали прекратить пропаганду влюбленности

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) предложил прекратить празднование Дня святого Валентина. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В своих суждениях представитель Русской православной церкви (РПЦ) ссылается на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), якобы признавшую влюбленность заболеванием.

«Если празднуют День всех влюбленных, тогда надо праздновать День больных туберкулезом, День больных гепатитом A, B, C», — отметил протоиерей Дмитрий.

Представитель РПЦ добавил, что влюбленность может довести до суицида, поэтому человек должен бороться с этим чувством. Он призвал всех влюбленных обращаться за психологической помощью. «Святой Валентин общий и для Запада, и для Востока. Ему можно молиться. Но в его житие ничего не сказано о влюбленности», — добавил он.

Сведения о признании ВОЗ влюбленности болезнью подтвердить не удалось.

13 февраля глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) предложила уравнять в правах эмбрионов с рожденными детьми. По ее словам, правки в законы нужно внести, расширив представления о нормах международного права.

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