Эксперты развенчали миф о грядущей безработице из-за роботов

В России массовой безработицы среди продавцов, водителей и охранников из-за роботизации в ближайшие 10 лет не ожидается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.

Как пояснил экс-замглавы Минздравсоцразвития Александр Сафонов, чтобы это произошло, за 10 лет в России должна поменяться вся инфраструктура. «Поэтому никаких революционных трансформаций не будет в одночасье», — сказал он.

Сафонов добавил, что внедрение роботов в России тормозит их высокая себестоимость и одновременно дешевизна «живой» рабочей силы. «Пока у нас работа сила дешевая, ни о каких роботах говорить не приходится», — сказал Сафонов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин высказал мнение, что в ближайшем будущем 15 миллионов низкоквалифицированных россиян могут оказаться невостребованными. В зону риска попадают продавцы, охранники и водители, считает Шеин.

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