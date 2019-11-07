Кремль объяснил негативную динамику в демографии России

Кремль осведомлен о сокращении населения России, соответствующие данные Счетной палаты были учтены при формулировании национальных проектов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует RT в четверг, 7 ноября.

«Это яма, которая идет с военных лет, потом яма, которая идет с 1990-х годов. Сейчас обе ямы совпали по времени, поэтому идет негативная динамика», — сказал Песков.

Материалы по теме Унылая пора 90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР

Представитель Кремля напомнил, что о демографической яме неоднократно говорил глава государства Владимир Путин.

Ранее в среду аудиторы Счетной палаты сообщили, что численность населения в России на 1 сентября текущего года составила 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи человек меньше по сравнению с началом года. В докладе подчеркивается, что естественная убыль населения ускоряется на протяжении последних четырех лет.

25 октября замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко упомянул «очень серьезный сдвиг» в сторону уменьшения населения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!