В России зафиксировали «очень серьезный сдвиг» в сторону уменьшения населения

Средний возраст, в котором россияне заводят первого ребенка, за последние восемь лет увеличился почти на год и сейчас составляет 25,9 лет. Об этом на заседании президиума Совета законодателей заявил замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко, передает РИА Новости.

В 2011 году средний возраст рождения первого ребенка составлял менее 25 лет. По словам Вовченко, отсрочка почти на год — это «очень серьезный сдвиг» в сторону более позднего рождения детей и создания семьи, который влияет в том числе на рождение вторых и последующих детей.

В конце сентября был назван «демографический парадокс» России, который заключается в том, что при общем снижении рождаемости в стране растет число третьих и последующих детей. Так, в 2018 году в России родилось 1,6 миллиона детей — на 15 процентов меньше, чем в 2016 году. При этом число детей, ставших третьими, четвертыми и последующими в своих семьях хоть и незначительно, но выросло: рост составил 4,2 процента.

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