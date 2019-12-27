В России спрогнозировали убыль населения в ближайшие 16 лет

Численность населения в России к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Так, согласно прогнозу, через 16 лет в стране будут жить 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин. В 2035 году число граждан уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост останется на уровне 2020-го и не компенсирует естественную убыль населения.

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Средняя продолжительность жизни россиян к 2035 году вырастет до 79,1 года (в 2020 года — 73,42 года), добавили в ведомстве.

Также отмечается, что к началу 2020 года в России будут проживать 146,741 миллиона человек.

Ранее в декабре Росстат сообщил, что естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет. За 10 месяцев число умерших оказалось выше числа родившихся на 259,6 тысячи человек.

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