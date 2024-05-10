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21:54, 10 мая 2024Мир

Постпред Израиля измельчил Устав ООН в шредере на выступлении в Генассамблеи

Постпред Израиля Эрдан измельчил Устав ООН в шредере на трибуне Генассамблеи

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан измельчил в шредере Устав организации в ходе своего выступления в Генеральной Ассамблее (ГА) . Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

В своей речи он раскритиковал проект резолюции ГА ООН с рекомендацией к Совету Безопасности «пересмотреть в положительном ключе» вопрос принятия Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации. «Вот что вы делаете с Уставом ООН своим разрушительным голосованием. Вы своими руками рвете на куски Устав ООН», — заявил он.

Ранее сообщалось, что за резолюцию голосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались. Палестина с 79-й сессии Генассамблеи, начинающейся в сентябре, получит право на полное участие в конференциях ООН, в международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генеральной Ассамблеи или под эгидой других органов ООН.

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      Марина Совина
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