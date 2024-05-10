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01:47, 10 мая 2024Мир

В США предложили отказаться от финансирования ООН при одном условии

В США предложили отказаться от финансирования ООН, если туда примут Палестину

Фото: Abdullah Abu Al-Khair / Global Look Press

Группа американских сенаторов предложила отказаться от финансирования ООН, если туда примут Палестину. Об этом пишет РИА Новости.

Они призвали не выделять средства при одном условии. Иницатива подписана 24 сенаторами во главе с республиканцем Джимом Ришем из комитета по международным отношениям.

Принятие закона может привести к тому, что Вашингтон прекратит помогать организациям, «которые предоставляют дополнительные права и привилегии палестинской администрации».

«Предоставление Организации освобождения Палестины голоса в ООН абсурдно и не учитывает вдохновляющую для поколений палестинцев роль ООП в поддержке террористических актов», — подчеркнул Риш.

Ранее сообщалось, что Палестина планирует пересмотреть свои отношения с США из-за вето на ее принятие в ООН.

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      Марина Совина
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