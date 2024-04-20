Аббас: Палестина пересмотрит отношения с США из-за вето на ее принятие в ООН

Палестина планирует пересмотреть свои отношения с США из-за вето на ее принятие в ООН. Об этом в интервью агентству WAFA заявил президент ближневосточной страны Махмуд Аббас.

«Палестинское руководство пересмотрит двусторонние отношения с Соединенными Штатами для гарантирования защиты интересов нашего народа, нашего дела и наших прав», — сказал глава государства.

Решение Соединенных Штатов политик назвал постыдным и безответственным. По мнению Аббаса, Израиль является оккупантом, который благодаря поддержке США продолжает вести геноцидную войну.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что вето США на резолюцию Совета Безопасности ООН о членстве Палестины во Всемирной организации является лицемерием и признаком изоляции Вашингтона.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США оказались почти в полной изоляции, проголосовав в Совете Безопасности организации против рекомендации принять Палестину в состав.