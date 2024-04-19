Иран назвал лицемерием вето США на членство Палестины в ООН

Представитель Ирана Канани: вето США на членство Палестины в ООН — лицемерие

Вето США на резолюцию Совета Безопасности ООН о членстве Палестины во Всемирной организации является лицемерием и признаком изоляции Вашингтона. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, данный шаг Вашингтона «показал лицемерный характер американской внешней политики и изолированность позиции США перед лицом международного сообщества», а само вето является «безответственным и неконструктивным».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США оказались почти в полной изоляции, проголосовав против принятия Палестины в состав Всемирной организации.