Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:51, 19 апреля 2024Мир

Небензя заявил об изоляции США после голосования в ООН по Палестине

Небензя заявил о полной изоляции США после голосования в СБ ООН по Палестине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США оказались почти в полной изоляции, проголосовав в Совете безопасности (СБ) организации против рекомендации принять Палестину в состав организации. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что сейчас большинство стран поддерживают заявку Палестины на прием в члены ООН. Он подчеркнул, что страдания палестинцев «находят отклик в сердцах и душах миллионов людей по всему миру».

«Сегодняшнее использование права вето делегацией США — это бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории. Результаты голосования, когда Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», — заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что США проголосуют против принятия Палестины в состав ООН. Об этом заявил представитель Госдепа США Ведант Патель.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Угроза очень реальна». В МАГАТЭ вновь напомнили о ядерной опасности после очередной попытки атаки дрона ВСУ на ЗАЭС

      Подполковник раскрыл уловку ВСУ для атак российским городам

      Стримерша села на акулу и до крови расцарапала ягодицы

      Популярное утверждение о влиянии секса на организм оказалось мифом

      Полковник описал обсуждаемые на Западе российские комплексы РЭБ «Красуха»

      Небензя заявил об изоляции США после голосования в ООН по Палестине

      В российском регионе уничтожили 25 воздушных целей

      В Палестине заявили о планах Израиля уничтожить палестинцев

      Ливанский министр указал на важность позиции США для достижения перемирия в Газе

      В Китае заявили о лицемерии в вопросе принятия Палестины в ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше