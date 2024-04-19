Небензя заявил об изоляции США после голосования в ООН по Палестине

Небензя заявил о полной изоляции США после голосования в СБ ООН по Палестине

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США оказались почти в полной изоляции, проголосовав в Совете безопасности (СБ) организации против рекомендации принять Палестину в состав организации. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что сейчас большинство стран поддерживают заявку Палестины на прием в члены ООН. Он подчеркнул, что страдания палестинцев «находят отклик в сердцах и душах миллионов людей по всему миру».

«Сегодняшнее использование права вето делегацией США — это бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории. Результаты голосования, когда Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», — заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что США проголосуют против принятия Палестины в состав ООН. Об этом заявил представитель Госдепа США Ведант Патель.