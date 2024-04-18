США проголосуют против принятия Палестины в состав ООН

Госдеп заявил, что США проголосуют против членства Палестины в ООН

Представитель Госдепа США Ведант Патель рассказал, что страна намерена проголосовать против резолюции о принятии Палестины в состав ООН в качестве постоянного члена, сообщает РИА Новости.

«США проголосуют против по предложенной Советом Безопасности резолюции», — заявил он.

Ранее Совбез ООН направил в Комитет организации по приему новых членов заявку Палестины на вступление. В 2011 году Палестина уже подавала заявку на вступление в организацию, однако тогда организация решила отложить этот вопрос.

Также стало известно, что ООН запросила 2,5 миллиарда долларов на гуманитарную помощь в секторе Газа до конца года, что в десять раз больше запрошенных шесть месяцев назад средств, это говорит об ухудшении ситуации для тех, кто оказался в центре конфликта между Израилем и ХАМАС.