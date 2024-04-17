Стала известна дата голосования по вопросу членства Палестины в ООН

AFP: СБ ООН проголосует по вопросу членства Палестины в организации 18 апреля

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проголосует по вопросу членства Палестины в четверг, 18 апреля. О дате голосования стало известно агентству AFP, передает РИА Новости.

«Совет Безопасности ООН в четверг выскажется относительно требования палестинцев стать полноправным государством-членом Организации Объединенных Наций», — указывается в сообщении.

Ранее СБ ООН направил в Комитет организации по приему новых членов заявку Палестины на вступление. Отмечается, что в 2011 году государство подавало заявку на вступление в организацию, однако позже решила временно отложить этот вопрос.

Прежде Всемирный банк и ООН оценили ущерб инфраструктуре сектора Газа, причиненный с октября 2023 года из-за конфликта Палестины и Израиля. Сумма ущерба, причиненного критически важной инфраструктуре Газы, международные институты оценили примерно в 18,5 миллиарда долларов США.