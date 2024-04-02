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20:23, 2 апреля 2024Мир

Сумму ущерба от войны в секторе Газа оценили

Всемирный банк и ООН оценили ущерб инфраструктуре сектора Газа в $18,5 млрд

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Всемирный банк и ООН оценили ущерб инфраструктуре сектора Газа, причиненный с октября 2023 года из-за конфликта Палестины и Израиля. Об этом говорится в совместном докладе, пишет РИА Новости.

Сумма ущерба, причиненного критически важной инфраструктуре Газы, международные институты оценили примерно в 18,5 миллиарда долларов США. «Этот объем эквивалентен 97 процентам совокупного ВВП Западного берега (реки Иордан — прим. «Ленты.ру») и сектора Газа в 2022 году», — говорится в документе.

Помимо этого, Всемирный банк и ООН дали прогноз относительно развития ситуации в секторе Газа в 2024 году. Они спрогнозировали значительное усугубление экономической ситуации, основываясь на информации об уже нанесенном ущербе и условии, что реконструкция начнется позже текущего года.

В конце 2023 года в ООН заявили, что половина жителей сектора Газа страдает от сильного голода. 50 процентов населения Газы находится в состоянии крайнего или сильного голода, при этом большинство недоедают. А 90 процентов жителей на регулярной основе остаются без еды в течение целого дня.

В организации также пожаловались, что объем предоставляемой гуманитарной помощи недостаточен.

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