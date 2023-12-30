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10:04, 30 декабря 2023Мир

ООН пожаловалась на недостаточную гуманитарную помощь для сектора Газа

81 грузовик с гумпомощью въехал в сектор Газа через КПП «Рафах» и «Керем-Шалом»

Фото: Arafat Barbakh / Reuters

В сектор Газа 29 декабря въехал еще 81 грузовик с гуманитарной помощью, при этом в ООН пожаловались, что этот объем недостаточен, передает The Times of Israel.

Гумпомощь проехала через контрольно-пропускные пункты (КПП) «Керем-Шалом» со стороны Израиля и «Рафах» со стороны Египта. Первый из них перед этим три дня был закрыт из-за удара беспилотника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нападения на гумпомощь со стороны отчаявшихся местных жителей и нескоординированную доставку пленных и раненых из Израиля.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) назвало очередную партию помощи крайне недостаточной. Там говорят, что большие объемы помощи невозможны из-за военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа. Израиль же в ответ утверждает, что причиной затруднений является неспособность посредников ООН «идти в ногу с темпами».

Отмечается, что во время недавнего недельного перемирия каждый день в Газу въезжали около 200 грузовиков с гумпомощью.

Ранее в ООН заявили, что половина жителей сектора Газа страдает от сильного голода. 90 процентов жителей на регулярной основе остаются без еды в течение целого дня.

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      Антон Похиляк
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