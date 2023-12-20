ООН сообщила о массовом бедствии в секторе Газе

ООН: половина жителей Газы страдает от голода, 90 процентов недоедают

Половина жителей сектора Газа страдает от сильного голода. О массовом бедствии на территории региона сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на Всемирную продовольственную программу (ВПП), передает ТАСС.

Согласно данным регионального директора ВПП по Ближнему Востоку и Северной Африке Коринн Фляйшер, 50 процентов населения Газы находится в состоянии крайнего или сильного голода, при этом большинство недоедают. Как добавила Фляйшер, 90 процентов жителей на регулярной основе остаются без еды в течение целого дня.

Отмечается, что за последние 70 дней в регион было доставлено лишь десять процентов от необходимого продовольствия. Наиболее катастрофическая ситуация наблюдается в северной части Газы.

Население анклава, уточняет Фляйшер, составляет 2,2 миллиона человек.

Ранее генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа не является пригодной для жизни территорией после операции Израиля.

О прекращении гуманитарной операции Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа стало известно в середине ноября. Причиной назвали отсутствие энергоресурсов.