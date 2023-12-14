В ООН заявили о непригодности Газы для жизни после операции Израиля

Генкомиссар ООН Лаццарини: Газа не является пригодной для жизни территорией

Сектор Газа не является пригодной для жизни территорией после операции Израиля, заявил генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини. Стенограмма выступления опубликована на сайте агентства.

Генкомиссар рассказал о своем пребывании на территории Газы и описал сложившуюся в ходе операции Израиля гуманитарную ситуацию как бесчеловечную.

«Нереалистично думать, что люди сохранят устойчивость перед лицом непригодных для жизни условий такого масштаба», — заявил представитель БАПОР в ходе Всемирного форума по беженцам.

Он подчеркнул, что способность БАПОР выполнять свой мандат в секторе Газа сильно ограничена. При этом оказание гуманитарной помощи во многом зависит от потенциала агентства.

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что гражданское население сектора Газа столкнулось с вызванной голодом угрозой жизни. Заявление было сделано на фоне приостановок поставок гуманитарной помощи ООН в Газу 17 ноября.