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17:31, 17 ноября 2023Мир

В ООН предсказали смертельный голод в Газе

ООН: гражданское население Газы столкнулось с риском голодной смерти

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Гражданское население сектора Газа столкнулось с «непосредственной возможностью голодной смерти» из-за нехватки продовольствия. Об этом заявила Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП), передает Reuters.

Отмечается, что поставки гуманитарной помощи ООН в Газу были снова приостановлены 17 ноября из-за нехватки топлива и отключения связи, что усугубило положения тысяч голодных и бездомных палестинцев.

Ранее стало известно, что гуманитарная операция Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа будет прекращена из-за отсутствия энергоресурсов.

«Гуманитарная помощь в секторе Газа, от которой зависит жизнь более чем двух миллионов человек, постепенно прекращается, поскольку с 7 октября в сектор Газа не поступает топливо», — констатировал глава БАПОР Филипп Лаззарини.

Отмечается, что агентство еще три недели назад предупредило о быстром истощении запасов горючего и последствиях его нехватки для работы миссии.

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      Виктория Кондратьева
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