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09:44, 15 ноября 2023Мир

Гуманитарная операция БАПОР ООН в Газе прекратится из-за отсутствия топлива

Глава БАПОР Лаззарини заявил о прекращении операции в Газе из-за топлива

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Гуманитарная операция Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа будет прекращена из-за отсутствия энергоресурсов. Об этом заявил глава БАПОР Филипп Лаззарини, сообщает ТАСС

«Гуманитарная помощь в секторе Газа, от которой зависит жизнь более чем 2 миллионов человек, постепенно прекращается, поскольку с 7 октября в сектор Газа не поступает топливо», — констатировал он.

Отмечается, что агентство еще три недели назад предупредило о быстром истощении запасов горючего и последствиях его нехватки для работы миссии.

Лаззарини также резко осудил использование энергоресурсов как инструмента войны и призвал все стороны немедленно предоставить топливо, прекратив использование гуманитарной помощи для достижения военных целей.

Ранее генеральный директор министерства здравоохранения сектора Газа Мунир аль-Габаш объявил об уходе ближневосточного агентства ООН и ВОЗ из анклава. По его словам, учреждения ООН подчинились Израилю и покинули анклав.

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      Дарья Балацкая
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