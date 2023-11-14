В секторе Газа заявили об уходе международных гуманитарных организаций

Минздрав сектора Газа заявил об уходе ближневосточного агентства ООН и ВОЗ

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и ВОЗ ушли из сектора Газа. Об уходе международных гуманитарных организаций сообщил Минздрав палестинской территории, передает ТАСС.

«БАПОР и ВОЗ больше не предоставляют услуги в секторе Газа», — заявил генеральный директор Минздрава анклава Мунир аль-Габаш.

По его словам, учреждения ООН подчинились Израилю и покинули сектор Газа.

4 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида, созданной БАПОР в районе Аль-Сафтави на севере Газы. Утверждается, что бомбардировка гражданского объекта проводилась целенаправленно.