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17:17, 14 ноября 2023Мир

В секторе Газа заявили об уходе международных гуманитарных организаций

Минздрав сектора Газа заявил об уходе ближневосточного агентства ООН и ВОЗ

Фото: Naaman Omar / Globallookpress.com

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и ВОЗ ушли из сектора Газа. Об уходе международных гуманитарных организаций сообщил Минздрав палестинской территории, передает ТАСС.

«БАПОР и ВОЗ больше не предоставляют услуги в секторе Газа», — заявил генеральный директор Минздрава анклава Мунир аль-Габаш.

По его словам, учреждения ООН подчинились Израилю и покинули сектор Газа.

4 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида, созданной БАПОР в районе Аль-Сафтави на севере Газы. Утверждается, что бомбардировка гражданского объекта проводилась целенаправленно.

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      Анастасия Заикина
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