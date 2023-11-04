«Массовая резня». Израиль разбомбил приют для беженцев в Газе

WAFA: Израиль разбомбил находившийся в школе приют для беженцев в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида, созданной UNRWA (БАПОР, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) в районе Аль-Сафтави на севере Газы. По данным палестинского информационного агентства WAFA, в результате удара погибли десятки человек.

Утверждается, что бомбардировка гражданского объекта проводилась целенаправленно. Агентство назвало произошедшее «массовой резней».

Удар пришелся по женщинам и детям, которые, как отметили в ООН, спят в классах, в то время как мужчины — под открытым небом на улице. Кроме того, в настоящее время приюты переполнены в четыре раза: школы обычно рассчитаны на тысячу учащихся, однако сейчас в них размещаются в среднем четыре тысячи беженцев.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны».

9061 человек в секторе Газа погибли с начала конфликта Израиля и ХАМАС

ЦАХАЛ признался в ударе по машине скорой помощи

3 октября израильская авиация нанесла удар по машине скорой помощи, в которой находились бойцы палестинского исламистского движения ХАМАС. Жертвами атаки стали несколько боевиков. ЦАХАЛ подчеркнул, что данный район является зоной боевых действий. «Мирных жителей в этом районе неоднократно призывали эвакуироваться на юг в целях их собственной безопасности», — напомнили израильские военные.

В свою очередь, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил атаку на машины скорой помощи в секторе Газа. Он подчеркнул, что пациенты, медицинские работники, учреждения и машины скорой помощи должны быть постоянно защищены, и призвал немедленно прекратить огонь.

Кроме того, по данным газеты Politico, администрация США потребовала от израильских властей предоставить объяснения причин удара по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа.

Израиль отказался считать страдания мирных жителей причиной для прекращения огня

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна продолжит воевать с палестинским движением ХАМАС, несмотря на страдания мирных граждан в секторе Газа. По его словам, боевые действия не прекратятся, пока ХАМАС не будет уничтожено, поскольку только это может положить конец страданиям израильтян и палестинцев.

Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС, — ошибается Ицхак Герцог президент Израиля

Он также отметил, что командный центр палестинского движения ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа. Он подчеркнул, что подобная тактика палестинского движения скрывать командные пункты под гражданскими объектами приводит к жертвам среди мирных жителей Газы.

До этого глава Минобороны Израиля Йоав Галлант отказал в ответ на требование США о временном прекращении огня в секторе Газа.

Прекращения огня не будет, пока не вернут заложников Йоав Галлант глава Минобороны Израиля

Утром 7 октября движение ХАМАС атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что еврейское государство официально находится в состоянии войны.