«Массовая резня». Израиль разбомбил приют для беженцев в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида, созданной UNRWA (БАПОР, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) в районе Аль-Сафтави на севере Газы. По данным палестинского информационного агентства WAFA, в результате удара погибли десятки человек.
Утверждается, что бомбардировка гражданского объекта проводилась целенаправленно. Агентство назвало произошедшее «массовой резней».
Удар пришелся по женщинам и детям, которые, как отметили в ООН, спят в классах, в то время как мужчины — под открытым небом на улице. Кроме того, в настоящее время приюты переполнены в четыре раза: школы обычно рассчитаны на тысячу учащихся, однако сейчас в них размещаются в среднем четыре тысячи беженцев.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны».
в секторе Газа погибли с начала конфликта Израиля и ХАМАС
ЦАХАЛ признался в ударе по машине скорой помощи
3 октября израильская авиация нанесла удар по машине скорой помощи, в которой находились бойцы палестинского исламистского движения ХАМАС. Жертвами атаки стали несколько боевиков. ЦАХАЛ подчеркнул, что данный район является зоной боевых действий. «Мирных жителей в этом районе неоднократно призывали эвакуироваться на юг в целях их собственной безопасности», — напомнили израильские военные.
В свою очередь, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил атаку на машины скорой помощи в секторе Газа. Он подчеркнул, что пациенты, медицинские работники, учреждения и машины скорой помощи должны быть постоянно защищены, и призвал немедленно прекратить огонь.
Кроме того, по данным газеты Politico, администрация США потребовала от израильских властей предоставить объяснения причин удара по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа.
Израиль отказался считать страдания мирных жителей причиной для прекращения огня
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна продолжит воевать с палестинским движением ХАМАС, несмотря на страдания мирных граждан в секторе Газа. По его словам, боевые действия не прекратятся, пока ХАМАС не будет уничтожено, поскольку только это может положить конец страданиям израильтян и палестинцев.
Каждый, кто думает, что циничное эксплуатирование страданий мирных жителей свяжет наши руки и выиграет время для ХАМАС, — ошибается
Он также отметил, что командный центр палестинского движения ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа. Он подчеркнул, что подобная тактика палестинского движения скрывать командные пункты под гражданскими объектами приводит к жертвам среди мирных жителей Газы.
До этого глава Минобороны Израиля Йоав Галлант отказал в ответ на требование США о временном прекращении огня в секторе Газа.
Прекращения огня не будет, пока не вернут заложников
Утром 7 октября движение ХАМАС атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что еврейское государство официально находится в состоянии войны.